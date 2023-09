“Estamos a poco de llegar a lo que se llama el punto de no retorno”: Gustavo Petro sobre acuerdos con el ELN

El presidente Gustavo Petro anunció desde la plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, que los avances de las negociaciones con el ELN estarían en un “punto de no retorno”.

Petro dijo que su propósito es que Colombia sea un país sin violencia y repitió su eslogan de “Colombia, potencia mundial de la vida”. Ahí fue cuando anunció que la ‘paz total’ va avanzando y que no se está retrocediendo, como le han dicho algunos críticos.

“El ELN ha llegado a un punto de negociación que nunca había alcanzado en su historia. Estamos a punto de llegar a lo que se llama el punto de no retorno. Ese acuerdo de paz está a punto de lograrse, ojalá se logre, será una señal para todas las gentes que ejercen violencia en Colombia hoy, una señal fundamental; los tiempos de la violencia han terminado, tienen que empezar los tiempos de la paz, la paz es la esencia y el bien supremo de una sociedad”, aseguró Petro.

El mandatario pidió no seguirse matando entre los colombianos, y dijo que años de violencia no han dejado nada productivo en el país, a pesar de que él perteneció a un grupo armado en el pasado. “Colombia no ha ganado con ello, hemos perdido en cambio, es una derrota nacional la violencia”, reconoció.