Reformas laborales del Gobierno nacional: ¿un desincentivo a la generación de empleo en el país?

Por otro lado, el país no ha sido ajeno al fenómeno mundial del creciente aumento de la desocupación y el trabajo informal. Según cifras del Dane para julio de 2023, la tasa de desocupación fue de 9,6 %, mientras que la población ocupada informal se ubicó en el 55,7 %, c ifras muy por encima del promedio de los países de la OCDE, donde la tasa de desocupación se ubicó en 4,8 % en julio de 2023.

Por tanto, resulta llamativo que las reformas laborales promovidas por el Gobierno nacional (tanto la presentada el 16 de marzo de 2023 que no prosperó en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, como la presentada recientemente el 24 de agosto de 2023 ante la Cámara de Representantes mediante el Proyecto de Ley No. 166) no atiendan a las auténticas prioridades del país en materia laboral, económica y de competitividad, al tiempo que pasan por alto las consecuencias persistentes de la pandemia de la covid-19 y la actual crisis del costo de la vida.