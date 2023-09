Empresarios tienen incertidumbre y se refleja en las cifras de empleabilidad, según experto

En Colombia se ha sentido la desaceleración económica, y las empresas además de reducir sus cifras, sobre todo en ventas, algunas producciones y negocios se han truncado por la situación financiera, que no es exclusiva del país. No obstante, a pesar del frenazo, se ha visto una reducción en el desempleo, y si bien ha sido esencial para la recuperación, Javier Echeverri, presidente de ManpowerGroup, el incremento en la generación de empleo ha sido menor, en comparación con lo visto en el 2022.

La reforma laboral, el gran temor del empresariado colombiano

Por último, le hace un llamado al Gobierno, para que estudie con más detenimiento su p ropuesta de reforma laboral, asegurando que la actual iniciativa no promueve, por ejemplo, la generación de empleo, lo que estaría incitando a aumentar la informalidad, y pidió que no se le imponga una mayor carga tributaria al empresariado.

“De fondo que todos saben es que esas reforma laboral sí debe propender por generar, y por crear nuevos puestos de trabajo. La ministra de Gloria Ramírez siempre ha dicho que ese no es el objetivo fundamental de la reforma laboral, y eso es algo... digamos, no sé si calificarlo como extraño. Ella dice que la generación de empleo viene desde otras palancas que va a utilizar el Gobierno, como la industrialización (...) lo otro es no imponer mayores cargas a los empresarios, mayores cargas, porque históricamente el desempleo de Colombia ha sido muy alto, entonces es bueno también pensar en no generar cargas pesadas, y lo que está haciendo la reforma son mayores cargas, que definitivamente sí creemos que se va a traducir en mayor incertidumbre y hará que los empresarios estén más cautos para contratar, y le van a dar mayor prioridad a la tecnología”.