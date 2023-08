Recomendaciones para prevenir los gases intestinales

Según Mayo Clinic, el gas “se forma en el intestino grueso (colon) cuando las bacterias fermentan los hidratos de carbono (fibra y algunos almidones y azúcares) que no se digieren en tu intestino delgado. Las bacterias también consumen algo de ese gas, pero el gas restante se libera cuando pasa por tu ano”.

Sobre esto, el cirujano general y coloproctólogo Juan Manuel Troncoso, manifestó a RCN Radio que “los gases se producen por aerofagia, o sea, tragar aire. Toma aire y ya en ese momento está pasando aire al tubo digestivo, porque no todo se va a la tráquea, sino que pasa al tubo digestivo. Si uno habla, tiene que ingerir más aire. Cuando uno come, cuando uno traga, cuando uno toma cualquier líquido, está ingiriendo aire. Es inevitable”.

Medline Plus menciona que los alimentos que contienen más carbohidratos, son:

Dicho esto, el médico afirmó al medio citado, que otro punto clave en la generación de gases intestinales es masticar de manera correcta: “ La masticación es clave para la digestión. Si uno no macera el alimento con las muelas, nadie lo va a hacer allá abajo. O sea, en ninguna parte del tubo digestivo hay muelas”.

“Si uno no coge el alimento y lo macera bien, pues no se va a digerir bien, llega hasta el colon y es como si tuviera un pesado de cadáver: llegan las bacterias y van a tratar de hacer lo que no pudieron hacer arriba y se va a producir una putrefacción real”, concluyó el médico Troncoso.