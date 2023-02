Reforma a la salud: estas son las críticas a las diapositivas que presentaron; hay desde chistes hasta acusaciones de plagio

Un documento de 48 páginas tiene en una nueva tormenta al Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. La presentación, que podría pasar desapercibida, si no fuera porque se trata de la reforma a la salud, causó críticas por la estética, pero también por el contenido.

Hay apuntes graciosos. “Ministra, comparta la reforma. - ¿A qué Fax?”, comentó el tuitero @Paterpau. O por ejemplo, “señoras y señores, les presento el nuevo logo del Ministerio de Salud”, escribió Andrés Zuluaga al acompañar una imagen de la tipografía que se usaba en la opción Art de las versiones antiguas de Microsoft Word.

Otras voces reprenden la estética de las imágenes que presentó el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez.

“Una presentación fea, que parece de hace 40 años, obsoleta, y que recicla las diapositivas de “los profes” de hace décadas”, comentó quien fue el director de Epidemiología del Ministerio de Salud del gobierno de Duque y quien en bastantes ocasiones presentó con diapositivas muy diferentes a estas, la afectación de la covid-19 en el país.

Otros críticos, como Juan Camilo Dávila, comparten con sarcasmo la opinión de Julián Fernández. “Que uno “tranquilo” viendo el nivel de claridad conceptual, rigor y las habilidades comunicativas en el PPT que le mostraron hoy los funcionarios del ministerio de Salud a los congresistas de comisiones VII... No sé si nos vayan a devolver al sistema de salud del 90, pero ya empezaron a devolvernos a Windows 95″, comentó.

Antes de entrar en detalle sobre las críticas de fondo a la presentación filtrada, hay que mencionar que desde el sector político, partidos como Cambio Radical y el representante Andrés Forero se refirieron directamente a la labor de la jefe de la cartera de Salud.

“Fiel a su talante sectario y excluyente, Carolina Corcho me ha marginado de todas las reuniones a las que convocó a integrantes de la Comisión VII de la Cámara de Representantes. Sin embargo, a juzgar por las presentaciones no me he perdido de nada. ¡Qué mediocridad!”, expresó el congresista del Centro Democrático.

Ahora, en las inconsistencias técnicas que han encontrado los expertos, hay que empezar por lo que menciona Juan David Sepúlveda.

“¿Ese PowerPoint es una vergüenza? Sí, de alguna forma, evidencia poco cuidado e interés en comunicar el mensaje, teniendo recursos para hacerlo. Pero ojo, es peligroso transitar el camino de creer que bonito y estéticamente presentado es mejor”, expresó el doctor.

¿Ese power point es una vergüenza? Si, de alguna forma evidencia poco cuidado e interés en comunicar el mensaje, teniendo recursos para hacerlo.

En ese sentido, la epidemióloga Silvana Zapata concuerda con lo conveniente de transmitir adecuadamente el mensaje. “En un escenario público hay que primar la forma de comunicación clara y visiblemente objetiva, con la estética, eso sí, hay que dejarlo claro. Los colombianos lo merecen”, argumentó.

Más minuciosamente, el analista Andrés Vecino detalló que el contenido de las diapositivas tiene fallas. “Esta presentación es una colección de múltiples presentaciones sin hilo conductor. Parece una mala clase en vez de una propuesta organizada de reforma. Es indignante que este sea el estado de la propuesta”, explicó en un hilo de Twitter.

Por ejemplo, dijo que en la diapositiva 4 se menciona la fragmentación en la atención con agentes que no prestan servicios, generando la duda sobre fragmentación financiera que proponen. Sobre la diapositiva 9 señala que ponen al PBS como un incentivo al exceso terapéutico, aunque debería ser al revés. Y en la 11 asegura que inducen al error en las barreras de acceso al no cuantificar su presencia.

Igualmente, la médica Laura Rodríguez, aseveró que los elementos técnicos presentados están obsoletos.

“La presentación del Viceministro a la comisión Séptima sobre bases para la reforma, realmente lo deja a uno preocupado. Desde la definición de salud (diap 20) hasta los paradigmas (diap 24) están desactualizados. No se abordan los pilares conceptuales de sistemas de salud... Eso sin tener en cuenta la falta de datos que soportan las afirmaciones y la pobre calidad gráfica de la presentación”, dijo a través de Twitter.

En esta misma plataforma, Rodríguez recoge la molestia general de quienes se han pronunciado sobre el tema. “Una reforma de este tamaño requiere solidez técnica, conceptual y de comunicación. Se puede y se tiene que hacer mejor”, añadió la docente de la UIS.

Eso sin tener en cuenta la falta de datos que soportan las afirmaciones y la pobre calidad gráfica de la presentación. Yo creo que una reforma de este tamaño requiere solidez técnica, conceptual y de comunicación. Se puede y se tiene que hacer mejor. — Laura Rodriguez (@laurarovi1) February 1, 2023

Ahora, a estas detracciones se le suma un posible plagio a una presentación previa de la Organización Panamericana de la Salud.

“Importante que el viceministro de Salud aclare si la idea es que la Reforma a la Salud esté basada en un modelo del año 2010, o ¿cuál es su intención con presentar unos gráficos viejos y sin cita?”, escribió la periodista Paula Bolívar, al compartir las imágenes comparativas y quedando en evidencia el posible plagio.

Eso sí, hay que decir, que en la diapositiva 19 aparece el logotipo de la Organización Panamericana de la Salud que no está citada en apartado de referencias o algo similar.

Por ahora, no hay una respuesta oficial desde el Ministerio de Salud y Protección Social a esta nueva crítica.