Tras la contestación a unos derechos de petición por parte del Ministerio de Salud, el congresista del Centro Democrático asegura que no hay respuestas claras sobre la llegada de estas vacunas, tampoco contra la covid-19.

Andrés Forero denunció que ministra Carolina Corcho no habría cumplido plazos con llegada de vacunas contra viruela símica

El representante a la Cámara, Andrés Forero, del Centro Democrático, denunció que tras haber recibido la respuesta a varios derechos de petición contestados por la ministra de Salud, Carolina Corcho, puede concluir que no han llegado las vacunas contra la viruela símica, a pesar de que la alta funcionaria del Gobierno aseguró que estarían en el país a finales de enero.

“El anuncio lo hizo en agosto, dos semanas prácticamente de haberse posesionado. La ministra decidió no seguir con el proceso que había dejado andando el Gobierno anterior. Se hizo un ocho. Dijo que iba a entrar por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), no lo hizo tampoco; finalmente, en el mes de diciembre dijo que ya había suscrito un convenio con el Gobierno de Japón para, en el marco de una investigación, recibir un lote de vacunas, para 25.000 pacientes”, le dijo Forero a SEMANA.

El congresista asegura que se requiere un protocolo de investigación que supuestamente seguiría en elaboración y pendiente de aprobación de la OPS, luego deberá pasar por un comité de ética de la Universidad Nacional.

Los casos de viruela símica en el país han disminuido, pero continúa la alerta. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Todavía ese protocolo está crudo. Pero, además, en ese derecho de petición decían que las vacunas iban a llegar en enero. Terminó el mes de enero y las vacunas no llegaron, sino la ministra las hubiera anunciado”, afirmó el congresista del uribismo.

Por otro lado, el representante por Bogotá dice que un detalle del protocolo se refiere a los adultos mayores inmunocompetentes, es decir, personas que tienen VIH y que no podrían vacunarse. “Yo precisamente, hace unas semanas, hice una denuncia con información del Instituto Nacional de Salud (INS) que mostraba cómo las personas que tenían VIH positivo habían muerto, no por pero sí con viruela símica, entonces lo que yo también acierto es que personas con un alto riesgo con esta enfermedad no podrían ser vacunadas”, dijo el congresista.

Un segundo punto de su denuncia es que, desde el Ministerio de Salud se anunció que llegarían las vacunas bivalentes contra la covid-19, que son las que servirían para tener mayor efectividad contra las nuevas cepas.

El representante Andrés Forero ha sido crítico de la gestión de la ministra Carolina Corcho. Congresista 2022 / 2026 Bogotá, julio 18 del 2022 Foto: Guillermo Torres Reina / Semana. - Foto: Guillermo Torres /Semana

“Lo que me responde la ministra (Corcho) es que básicamente es un tema del Invima. Sobre la gestión para las llegadas de vacunas no me responde absolutamente nada, se sale por la tangente, a pesar de que el Invima depende de ella”, dijo el congresista.

El representante a la Cámara del uribismo cuestionó que cuando Corcho era una “activista” del sector salud, antes del llegar al Gobierno, era “implacable” con el tema de las vacunas. “Ahora que es ministra parece haber perdido el sentido de urgencia y ha evidenciado una preocupante falta de capacidad administrativa”, afirmó el congresista.

La ministra de Salud, Carolina Corcho, ha estado en el ojo del huracán. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

Forero resalta que con las respuestas que le fueron presentadas quedan más dudas que certezas y aún no se sabe cuándo puedan llegar las vacunas contra la viruela símica. El congresista insiste en que todavía no se conoce el protocolo de la entrada para las vacunas.

“Con esto, solamente podemos agradecer a Dios que la ministra no estaba a cargo de esta cartera cuando enfrentamos la crisis pandémica del año 2020 y del 2021. Y adicionalmente vamos a tener, como ella decía, que contratar espiritistas, adivinadores y astrólogos para saber cuándo van a llegar las vacunas”, aseguró Forero.

Se acabo enero y seguimos sin saber cuándo llegarán las vacunas contra la viruela símica y y las bivalentes contra el Covid-19.



Como activista @carolinacorcho era impaciente e implacable, pero como ministra no da resultados.



¡Menos mal no estuvo a cargo de la crisis pandémica! pic.twitter.com/vVzV4ybBdG — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) February 1, 2023

Además de la denuncia del congresista sobre las vacunas, la ministra Corcho también ha estado en el ojo del huracán por la reforma a la salud, ya que hasta el momento prácticamente ningún actor del sector conoce el texto que se radicará en el Congreso a mediados de febrero. A pesar de eso, se sabe que haría un ajuste profundo a las EPS, lo cual ha generado incertidumbre en algunos sectores.