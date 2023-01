Retirar las prótesis mamarias, una tendencia que aumenta por razones de salud; esto es lo que está pasando

De las cirugías estéticas, hay datos desde el año 600 antes de Cristo. No es un tema nuevo, pero la tecnología que a un ritmo impresionante avanza, ha permitido perfeccionar técnicas y masificar el acceso.

También como parte de esta práctica social, se han dado “reversazos”. Es decir, a pesar de que en determinado momento se decidió transformar alguna parte del cuerpo, años después, en los casos que se puede, los pacientes prefieren retornar a su estado natural. Esto viene reportándose en el caso puntual de la mamoplastia, que es el aumento o cambio de forma de los senos.

Expertos como el doctor Alan González, explican que hay varias causas que motivan la explantación, pero hay tres causas principales, “uno, mujeres que no quieren tener más las prótesis con ellas; dos, mujeres que tienen sospecha, por su sintomatología, de síndrome de ASIA; y tres, cuando el resultado estético de sus senos, a pesar de tener los implantes, no es satisfactorio y quieren tener la reconstrucción con su propio tejido”.

La mamoplastia es la cirugía que se usa para agrandar o cambiar la forma de los senos. - Foto: Getty Images

Es clave entender que la explantación, “consiste en quitar el implante mamario de forma definitiva. Se retira la cápsula de manera total de los tejidos y con el propio tejido de la paciente se hace la reconstrucción estética de la mama, preservando una forma muy natural, quedando una muy pequeña cicatriz en forma de L”, indicó el doctor.

Ahora, una de las tres causas que especificó González guardan relación directa con la salud. Es que han encontrado que afectaciones como insomnio, depresión, ansiedad, fatiga crónica, piel seca, caída del pelo, migraña, vértigo, pitos en los oídos, depresión, alteraciones visuales, ojos y boca seca, dificultad para tragar, alteraciones cognitivas, mareos, desconcentración, uñas frágiles, alergias en cara o en boca, dolores torácicos y lumbares, también articulares, infecciones urinarias, se han visto de manera más frecuente en este tipo de pacientes.

Los implantes mamarios de silicona pueden estar generando una respuesta autoinmune autoinflamatoria que se puede relacionar con el Síndrome de ASIA. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Una sintomatología tan variada que la gente la normaliza. Las pacientes van a diferentes especialistas, no encuentran nada, pero siguen sintiéndose enfermas. Deciden quitarse las prótesis mamarias y su calidad de vida empieza a mejorar”, comentó el especialista en cirugía plástica estética y reconstructiva.

¿Qué es el síndrome de ASIA?

Es un término acuñado desde el 2011 por el Dr. Y. Shoenfeld y el Dr. Agmon Levin. Traducido al español significa Síndrome Autoinmune Inducido por Adyuvantes.

“Todavía están en estudio la relación de la silicona y otros materiales y elementos con estos síntomas que hemos venido mencionando. Después de consultar con distintos especialistas sin encontrar una causa o diagnóstico para ellos, ante el descarte de posibles alteraciones sistémicas con múltiples estudios y análisis de laboratorio, muchas pacientes se han sentido mejor al retirarles los implantes mamarios”, explica el cirujano plástico.

El retiro de implantes mamarios supuso alivio en las pacientes que expresaron malestares sin causas identificadas. Thinkstock

Sostienen que los implantes mamarios de silicona pueden estar generando una respuesta autoinmune autoinflamatoria y pareciera que esto produce gran cantidad de síntomas agrupados en el Síndrome de ASIA. Por eso, la explantación de prótesis mamarias se está convirtiendo en una opción de tratamiento

“La salud no solo física sino mental y emocional de mis pacientes, su bienestar desde el punto de vista de la integración adecuada entre el eje, mente e imagen es mi prioridad. Me preocupa que no se tengan a la fecha las causales de por qué se puedan enfermar pacientes por tener un implante. Ahora que he operado cientos de ellas con síntomas inexplicables ante las diferentes especialidades clínicas y desde hace tiempo estaban enfermas, me ha sorprendido que la cirugía de explantación les haya mejorado parte o la totalidad de su sintomatología con el paso del tiempo posoperatorio”, afirmó González.

Asimismo, añadió que no todas las personas con implantes pueden sufrir de este Síndrome, lo cual hace que sea fundamental evaluar de manera conjunta el tema.