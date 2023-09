Suicidios en Colombia: ¿qué se puede hacer para prevenirlos?

Adicional, la doctora Andrea Otero, psiquiatra, especialista en psicología clínica, puntualizó: “no teman hablar abiertamente sobre el suicidio. Preguntar si está pensando en suicidarse, no es sembrar la idea, por el contrario, es tender un puente de ayuda. Expresar preocupación, mostrar interés y apoyo, estar dispuesto a escuchar y dejar que la persona hable de sus sentimientos, sin juzgar, ni cuestionar; intentar tranquilizar a la persona y mantener la calma. Es fundamental, no prometer confidencialidad en un caso como el suicidio, siempre hay que buscar ayuda de familiares y amigos. Tenga en cuenta que, se deben adoptar medidas prácticas, como, retirar o controlar los elementos que puedan suponer riesgo, no dejar a la persona sola y buscar ayuda profesional”.