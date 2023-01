Tome nota: estas son las vacunas que se necesitan para viajar al extranjero

Tomar un viaje no solo tiene como requisito un pasaporte u otros documentos para avalar el traslado de territorio, también, por motivos de seguridad y salud, las vacunas son necesarias.

Después de una pandemia en donde la inmunización jugó un papel importante para controlarla, estos fármacos tomaron mayor relevancia. Aunque cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) es, en cierta medida, la que avala gran parte de estos suministros para el organismo.

De modo que, para viajar, la principal recomendación que hacen los gremios de la salud es realizarse un chequeo médico. De hecho, la Clínica de Mayo, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, señala que nadie está exento de contagiarse en otras naciones, razón por la cual hay que cumplir con algunas exigencias.

Las vacunas son líquidas y se suministran con inyecciones. Getty Images. - Foto: Getty Images

No todos los países tienen el mismo sistema de salud, lo que quiere decir que puede haber enfermedades que en el lugar de origen no se presentan. Asimismo, la diferencia también permea en las condiciones de los pacientes, ya que hay sujetos que por diversas causas su sistema inmunológico no es el más fuerte, haciendo que su capacidad de contagio sea mucho mayor.

Entonces, las vacunas son ese método que los científicos crearon con el fin de preservar la vida humana y, en esta oportunidad, hacer más factible el hecho de conocer otros territorios con culturas y costumbres sorprendentes.

Una cosa es viajar a nivel local y otra mucho más diferentes es llegar a un destino extranjero, así que muchos turistas se cuestionan qué inmunológicos se necesitan para salir de sus países de origen y emprender una nueva aventura.

Imagen de referencia con algunas banderas de naciones del mundo. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

¿Cuáles son las vacunas que se necesitan?

Lo primero que la OMS considera y las políticas de cada nación lo aprueba es tener la vacuna contra el virus de la covid-19. Esto porque se espera controlar la afección que ha cobrado la vida de millones de personas en todo el mundo. A su vez, es necesaria la inmunización contra la influenza.

Por otro lado, aunque esto depende del país, hay un calendario que a nivel global tiene las vacunas que preponderan en los adultos que desean tomar un viaje al extranjero. Dicha catalogación incluye las siguientes inmunizaciones:

Varicela.

Difteria, tétanos y tos ferina (DTP).

Antineumocócica.

Sarampión, paperas y rubéola (MMR).

Polio.

Herpes.

Cabe anotar que existe la posibilidad que haya otras vacunas que sean necesarias para arribar. Una de ella es la de la hepatitis A, si la persona tiene contemplado trasladarse hasta el Sudeste Asiático.

La Clínica de Mayo especifica que hay médicos enfocados en la salud de los viajes, por lo que la consulta con estos especialistas nunca está de más.

Hay vacunas que deben ser puestas en diferentes dosis. Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por otro lado, existen destinos que tienen exigencias puntuales para pisar los pisos internacionales. Esto porque el clima de la región, que puede ser cálido o frío, interviene en el organismo de las personas. En el Sudeste Asiático se sufre de posible fiebre tifoidea, por lo que se recomienda dicha inmunización.

En la misma vertiente, afecciones como la fiebre amarilla y malaria pueden llegar a permear en lugares situados en África y América del Sur, donde algunos mosquitos pueden impactar la salud.

En vista de que este tema es de interés global, desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) también se comparte una lista de los fármacos que, por lo general, son importantes tenerlos en el cuerpo para efectuar un viaje internacional.

Algunas vacunas ya fueron mencionadas y otras no. Esta es la lista completa de los CDC: