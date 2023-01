Los problemas de salud que revela tener dolor de cabeza antes de dormir

Ir a la cama es un hábito que tiene mucha más relevancia que la de simplemente descansar, pues mientras se duerme el cuerpo recupera energías y el cerebro vuelve a su estado normal, luego de un día que pudo haber generado estrés.

Teniendo en cuenta recopilaciones de Medlineplus, el portal web de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, es necesario dormir entre siete u ocho horas. Por su parte, el Instituto de la Vejez del mismo país norteamericano dice que hay que evitar realizar ejercicio tres horas antes de cumplir con el descanso que generalmente se efectúa en las noches.

Sin embargo, hay síntomas que pueden truncar el sueño placentero minutos antes de querer recostarse sobre la almohada y uno de ellos son las cefaleas, mejor conocidas como los dolores de cabeza.

Es común que luego de un agitado día, una persona tenga un leve dolor en la parte superior de su cuerpo, aunque si este signo no mejora hay que acudir de inmediato a un médico.

De acuerdo con el blog de la Clínica Baviera, el dolor de cabeza nocturno no debe ser considerado como un síntoma que no devenga atención; al contario, aunque no significa una enfermedad peligrosa, sí puede causar estragos en el organismo.

En ese sentido, dicha dolencia “puede llegar a reducir de manera notable la calidad de vida de quien la padece”.

¿Qué produce las cefaleas nocturnas?

Los conocedores del tema indican que los dolores de cabeza antes de ir a la cama son producto de un estilo de vida estresante. Asimismo, puede ser el resultado de esfuerzos físicos extremos.

En la misma línea, la citada institución clínica detalla que otro problema de salud que puede representar este signo tiene que ver con la visión, así que si un sujeto no puede controlar la dolencia debe acudir a un oftalmólogo.

“Cuando aparecen de noche, los dolores de cabeza impiden descansar bien. El resultado es que la persona se levanta excesivamente cansada e inquieta. Esto a su vez produce mayor nerviosismo y más dolores de cabeza. Se desencadena, entonces, es una situación cíclica que puede provocar serias alteraciones en la salud”, anota la Clínica Baviera.

Por su parte, especialistas del Instituto del Sueño internacional, con sede en Madrid, Santiago de Chile y Panamá, señalan que las cefaleas nocturna puede ser un síntoma secundario de condiciones como “el insomnio, la apnea obstructiva del sueño y la narcolepsia”.

Variación del ritmo de sueño

Los especialistas en todo lo relacionado con la práctica de dormir señalan que la variación del ritmo del sueño es uno de los causantes de la denominada crisis de migraña, que son dolores de cabeza más intensos e incluso pueden provocar náuseas.

Quienes padecen dicha afección, tienden a presentar somnolencia excesiva (ganas de dormir) durante el día. En resumen, el Instituto del Sueño señala que “tanto el déficit como el exceso de sueño tienden a desencadenar las cefaleas o empeorarlas”.

Algunas recomendaciones

Antes de dar a conocer varios consejos datos por los citados gremios, especialistas en el área de la salud, lo primero que hay que decir es que si una persona sufre de cefalea nocturna es mejor que acuda a un médico, pues los tratamientos varían según la condición del paciente.

Si el sujeto ve afectada su visión por los dolores de cabeza antes de dormir, la Clínica Baviera dice que debe procurar no tener posturas incómodas en la cama, aprender a gestionar de manera acertada el estrés y la ansiedad, además, en la medida de lo posible, adherirse a hábitos saludables como un alimentación equilibrada y realizar ejercicio.

Para terminar, el Instituto de la Vejez de los Estados Unidos recuerda que el cuerpo se adapta a las acciones, por lo que aconseja acostarse a dormir y levantarse siempre a la misma hora.