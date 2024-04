Tras intervención de Sanitas, Gobierno Petro se convierte en el mayor operador de EPS. Tiene a su cargo salud de 20 millones de pacientes

Gran preocupación entre los pacientes

En diálogo con SEMANA , Denis Silva, director de Pacientes Colombia, preocupa que “por una línea ideológica se pone en peligro a los pacientes. Y desde este momento se van a incrementar las barreras para casi 6 millones de Colombianos, porque toda la red que le presta servicios a Sanitas entra en pánico porque piensan que nadie les va a pagar las deudas que ya existen y los servicios a futuro. Petro ya lo había dicho en una entrevista: se iba a crear una crisis explícita, no solo para que se apruebe la reforma, que no es al sistema de salud, sino a los recursos de la salud”.

Silva recuerda que hasta ahora no ha habido un intervención a una EPS que haya terminado en su recuperación. “Ni con este Gobierno, ni con los anteriores. En este momento hay cuatro EPS intervenidas y todas van a ser liquidadas. Las intervenidas no le están pagando a la red porque las cuentas deben ser auditadas y revisadas por la Supersalud. Pasa en el suroccidente colombiano, donde en este momento no les están pagando a los hospitales, porque la Superintendencia no tiene capacidad instalada para auditar tantas cuentas”.