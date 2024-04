Semana TV

“Gustavo Petro es indolente y sordo con marchas del 21 de abril”: Juanita Gómez

“Hay que estar medio loco para no haber visto el mar de gente inconforme en las calles, este 21 de abril. Gente diversa, el pueblo y no llegaron en helicóptero, no son la clase dominante”: Juanita Gómez opina.