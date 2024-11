Para León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, este acontecimiento tiene una trascendencia impresionante, argumentando que “la violencia de los años 50 no tuvo verdad y justicia, y la muerte de Jorge Eliécer Gaitán no tiene responsables”, por lo cual “este paso que hizo el partido FARC es un gran avance para que por primera vez el país sepa la verdad de los hechos que han sido claves, como lo es el magnicidio de Álvaro Gómez o la muerte de otras personas que también son importantes para el país”. Para Valencia, las FARC "se arriesgan al gran debate que hay, sobre si estos hechos pasan a la justicia ordinaria o siguen en la JEP y en la comisión de la verdad”. A su vez mencionó que "este fue un riesgo que cometieron a conciencia, para mostrarle al país una verdad que nadie se la estaba pidiendo, donde le han pegado un revolcón a la historia nacional, lo cual es muy importante para el país”.

De igual forma, indicó que "el presidente Iván Duque reacciona de una manera negacionista, donde se intentó negar la responsabilidad que tienen sectores políticos, ubicados a la derecha, con relación a los acontecimientos criminales”. Para el congresista, el jefe de Estado ahora “quiere negar una verdad que todavía no ha respondido y que sorprende, especialmente los hechos que han desencadenado el conflicto armado, como lo han sido el odio y los sentimientos vengativos”. A su vez, afirmó que "el presidente no puede usar el rol de funcionario judicial y de historiador, los cuales no le quedan muy bien porque es un jefe de Estado y debe garantizar la independencia de los poderes públicos”.