Viernes, 19 de diciembre de 2025
ISSN 2745-2794
Semana
|
semana-tv
|
semana-el-debate
VIDEO | Carlos Felipe Córdoba busca la Presidencia de Colombia a través del Partido Conservador y lanza duros señalamientos a Petro
El excontralor buscará quedarse con la nominación de la colectividad con miras a los comicios de 2026.
VIDEO | Reforma a la salud se hundió, ¿qué sigue? “Absoluto fracaso, 63 ministros”
“Grandes reformas de Petro han estado cargadas de soberbia, arrogancia e ideología”
Se hundió la reforma a la salud: ¿qué pasa con los proyectos del Gobierno Petro?
¿Cómo derrotar a Iván Cepeda? Los escenarios tras la designación de Paloma Valencia como candidata del Centro Democrático
Paloma Valencia y los desafíos que tendrá como candidata presidencial
El nuevo destino turístico con el que contarán los colombianos: “Será el más bello del mundo”