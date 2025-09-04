Suscribirse
VIDEO | Paloma Valencia califica a Iván Cepeda como “un candidato peligroso para la democracia colombiana”

La precandidata presidencial habló con El Debate, de SEMANA.

Redacción El Debate
4 de septiembre de 2025

Esto fue lo que dijo la senadora de la oposición.
Presidente Gustavo Petro, en la ceremonia de ascenso al grado de brigadier general de los coroneles Sandra Liliana Rodríguez Castro y Andrés Fernando Serna Bustamante, de la Policía Nacional.
Gustavo Petro.
Habla Paloma Valencia: "Veo completamente derrotado a Gustavo Petro en 2026"
Congresistas de la coalición y ministros celebraron la aprobación de la reforma pensional, sin debate, en la plenaria de la Cámara. De inmediato, la iniciativa fue demandada por esa presunta irregularidad. La Corte Constitucional dictará la última palabra.
La jurista María Patricia Balanta Medina conforma la terna seleccionada este jueves por la Corte Suprema de Justicia, de la cual el Senado elegirá al reemplazo del magistrado José Fernando Reyes Cuartas en la Corte Constitucional.
¿Cuáles serán los retos del nuevo magistrado de la Corte Constitucional?
Mauricio Lizcano Ministro de las TIC
Mauricio Lizcano pre candidato presidencial.
El presidente, Gustavo Petro, el 27 de agosto de 2025, en Bogotá
