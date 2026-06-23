Martes, 23 de junio de 2026
ISSN 2745-2794
Suscríbete
Últimas noticias
Política
Nación
Dinero
Deportes
Opinión
Impresa
Jet Set
Elecciones 2026
Foros Semana
Mejor Colombia
Mundial 2026
Semana Play
Mundo
Confidenciales
Semana TV
Gente
Especiales
Arcadia
Tecnología
Turismo
Estados Unidos
Vehículos
Sostenible
Finanzas Personales
4 Patas
Salud
Loterías
Educación
Contenido en colaboración
Semana Rural
Mujeres
Últimas noticias
Política
Nación
Dinero
Deportes
Opinión
Impresa
Jet Set
Más
Elecciones 2026
Foros Semana
Mejor Colombia
Mundial 2026
Semana Play
Mundo
Confidenciales
Semana TV
Gente
Especiales
Arcadia
Tecnología
Turismo
Estados Unidos
Vehículos
Sostenible
Finanzas Personales
4 Patas
Salud
Loterías
Educación
Contenido en colaboración
Semana Rural
Mujeres
Semana
|
Semana TV
|
Semana Noticias
Colombia enfrenta a RD Congo: análisis y previa
La Tricolor vuelve a escena en el Mundial 2026. Analizamos el momento de los dirigidos por Néstor Lorenzo, las claves del partido y cómo se mueve el grupo K. #SemanaNoticias