NACIÓN

Escuela en el Cauca no se salvó de la corrupción en el Gobierno Petro

Niños indígenas y afros en el Cauca perdieron su escuela por cuenta de la corrupción en la UNGRD. Al parecer, y por orden del Ministerio del Interior, se negó la construcción de muros de contención para evitar que la escuela se la llevara un río. Todo esto como represalia a congresistas que no votaron los proyectos del Gobierno: “Si no votan… no hay muros para salvar la escuela del río”. #SemanaNoticias

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado