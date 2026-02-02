Martes, 3 de febrero de 2026
Se conocen más detalles sobre la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump
Hay gran expectativa en Washington por el encuentro entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos. SEMANA está en el cubrimiento de la esperada reunión. #SemanaNoticias
Senado le pone la lupa a la emergencia económica de Gustavo Petro
Vicky Dávila habla de los resultados de las encuestas sobre las elecciones presidenciales
Habla sargento (r) que lloró por agresión promovida por el nuevo minIgualdad
Imputarán a fiscal por, supuestamente, buscar testigos contra el expresidente Uribe
Así se vive la guerra en el Catatumbo tras arremetida de grupos criminales
¿Por qué retiraron la imputación contra Augusto Rodríguez, director de la UNP, por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay?