“Acomodados”: así fue el duro ‘agarrón’ cuando congresista envió el vainazo a colegas que fueron petristas y ahora son opositores

El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe; el congresista del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amin; y la representante a la Cámara por el Partido Verde, Catherine Juvinao Clavijo, más conocida como Cathy Juvinao, sostuvieron un debate al aire que por momentos se dio tenso.

En el programa ‘Vicky en Semana’, en el marco del análisis de las marchas del 21 de abril en toda Colombia, el senador Miguel Uribe aseguró que él no necesitó de año y medio para saber cómo sería la gestión del presidente Gustavo Petro. “Hemos estado en la oposición desde el primer día. A nosotros no nos tuvieron que convencer en un año y medio de que Petro era malo. Nosotros desde el primer día hemos tenido todo el ánimo del diálogo, el problema es que a Petro lo que uno le dice le entra por un oído y le sale por el otro. Yo le quiero decir a Mauricio, con el corazón, antes de ser congresista, soy colombiano, yo quisiera que al presidente de turno le fuera bien, pero no estoy dispuesto a que destruya lo que con tanto esfuerzo se ha construido”.

Miguel Uribe dijo que se sintió aludido porque el senador Mauricio Gómez Amín señaló que él piensa en la gente. “Con todo respeto, Mauricio, yo no le puedo aceptar que sugiera, él dice que él no pierde la esperanza porque él piensa en la gente, como si yo no pensara en la gente. Y dice además, después, ‘yo entiendo que cada uno esté en sus cosas’ como asumiendo que a mí me convenga que a Petro le vaya mal y cosas de ese estilo y yo no le puedo aceptar eso. Es no solo irrespetuoso, falso, y no representa mi actitud”.

Gómez Amín, tras la réplica de su colega, le pidió que se calmara. “Yo le quiero pedir al senador Miguel Uribe que se serene, que se calme”.

Uribe lo interrumpió: “hay que decir las cosas como son”.

De nuevo Gómez Amín: “Déjeme terminar”.

Miguel Uribe, una vez más, exclamó: “acomodados, acomodados”.

De nuevo Gómez Amín: “no nos unimos por actitudes como la tuya, que lo único que hacen es escupir veneno. Yo también estoy en oposición desde el día uno, pero más difícil que la tuya, porque estoy en un partido de gobierno, solo, haciendo oposición, con pantalones, no me vengas a recriminar nada y sé caballero con tus colegas”.

Juvinao también se molestó con el “acomodados” del senador Miguel Uribe. “Yo quisiera decirle a Miguel que no hay ninguna superioridad ni política, ni moral, ni ética, en haberse opuesto a Petro desde el comienzo. A lo mejor hay personas que se dieron cuenta a los seis meses que Petro no estaba cumpliendo lo que quería”.

“En mi caso fue en la presentación de la reforma política cuando dije que esto no fue lo que prometieron. Y no puedo aceptar que quienes hoy, habiendo votado por Petro, tenemos el coraje de criticarlo nos catalogues como acomodados”, agregó Juvinao.

Vea aquí el debate completo:

Previamente, en otro espacio de ‘Vicky en SEMANA’, la congresista Catherine Juvinao, conocida también como Cathy Juvinao, señaló que, ella, por ejemplo, se siente muy decepcionada con el presidente Gustavo Petro, pero instó a no culpar a quienes votaron por él.