¿Golpe de Estado a Petro? Carlos Alonso Lucio responde a señalamientos que le hizo portal defensor acérrimo del Gobierno

Carlos Alonso Lucio, exintegrante de la guerrilla del M-19, fue señalado en las últimas horas por un portal de noticias de impulsar, supuestamente, un complot en contra de la imagen del presidente Gustavo Petro, y así propinarle un golpe de Estado.

Ante estas acusaciones, el excongresista habló en exclusiva con Vicky en SEMANA y manifestó que es una ridiculez que el Gobierno nacional lo acuse por dar su opinión. Asimismo, soltó que el cordobés le ordenó a la inteligencia hacer un informe sobre quiénes están desestabilizando su mandato.

“Aquí no existe ninguna conspiración. Están llamando golpe de Estado a una figura constitucional, el juicio político. Es todo lo contrario. No es ningún golpe de Estado (al presidente Petro). Es una acusación sumamente grave, porque me está acusando el Gobierno de un delito. Es una ridiculez”, indicó inicialmente.

Luego, precisó: “Un verdadero informe de inteligencia le ha debido decir a Petro que la desestabilización que se está viendo la ha provocado él y las investigaciones que hay sobre los delitos que cometieron en la campaña. Lo que ha desestabilizado al gobierno es haber puesto a Colombia como el primer amigo de la dictadura de Nicolás Maduro”.

El opositor, de igual manera, no desaprovechó el diálogo con este medio para puntualizar que está actualmente bastante preocupado por su seguridad y aseguró que si algo le llega a pasar es por culpa del jefe de Estado colombiano.

“No tengo seguridad, ando solo. Soy un ciudadano. Todo lo que he hecho es escribir y plantear lo que pienso, no más. No voy a pedirle seguridad al Gobierno Nacional. Cualquier cosa que pase contra mí es indudablemente responsabilidad de Gustavo Petro”, agregó.

Lucio fue enfático en decir que el juicio político que plantea es justo. Recalcó que él cuenta con los derechos que posee como ciudadano para presentar dicha propuesta.

“Yo presenté una denuncia el año pasado sobre el tema de los hechos que a mi juicio son delictivos; de lo ocurrido en los Pozos, Caquetá, donde con complicidad del Gobierno secuestraron a 79 policías, degollaron a un uniformado y secuestraron a siete civiles”, señaló en Vicky en SEMANA.

Posteriormente, sentenció: “Golpe de Estado en Colombia no hay, nadie ha hablado de un golpe de Estado. Por el contrario, hemos hecho un énfasis profundo en la necesidad histórica de superar esta crisis política del Gobierno de Petro a través de salidas constitucionales, pacíficas, cívicas, hasta el punto no solamente de buscar caminos constitucionales, sino hasta el punto de no caer en los temas de la polarización”.

El exintegrante de la guerrilla del M-19 recalcó finalmente en la entrevista con este medio que no le va a exigir al gobierno de Gustavo Petro que le brinde un esquema de seguridad debido a que no confía en el mandatario colombiano.