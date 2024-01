Carlos Alonso Lucio se defiende: “Ante caída vertiginosa de imagen de Petro, están inventándose ahora un golpe de Estado”

En tal sentido, el excongresista afirmó que desde el Gobierno nacional “están inventándose ahora el mito de un golpe de Estado que en Colombia no cabe, nadie lo ha propuesto, no existe, nadie lo ha querido”.

“Tenemos que obligar al Congreso a que no se venda”, Carlos Alonso Lucio ante el juicio político contra Petro

“Golpe de Estado en Colombia no hay, nadie ha hablado de un golpe de Estado. Por el contrario, hemos hecho un énfasis profundo en la necesidad histórica de superar esta crisis política del Gobierno de Petro a través de salidas constitucionales, pacíficas, cívicas, hasta el punto no solamente de buscar caminos constitucionales, sino hasta el punto de no caer en los temas de la polarización”, aseveró Lucio en Vicky en Semana.