Carlos Alonso Lucio radicó denuncia contra el presidente Gustavo Petro por “violar la Constitución y las leyes”

“¿Quién paga la milicianización? La pagamos nosotros, los ciudadanos. La pagamos al precio impagable. Al precio de nuestro país. Atentar contra la Constitución no es una contradicción ideológica o política. Es un delito. La milicianización del país atenta contra la Constitución. Paralizar y humillar a las Fuerzas Armadas atenta contra la Constitución. Violar los topes de la campaña presidencial atenta contra la Constitución. El Presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego ha violado la Constitución. Por eso debe ser juzgado. No podemos permitir que la corrupción de los congresistas acabe con Colombia. No podemos permitir que la corrupción de los partidos políticos acabe con Colombia. No podemos permitir que los corruptos de la Comisión de Acusaciones acaben con Colombia”, dice en la página web de dicho movimiento ciudadano”, señala la página web del movimiento Cívicos.