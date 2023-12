El llamado de Gaviria a Petro: “El incomprensible giro de la política exterior al no condenar los ataques de Hamás va a hacer daño en un futuro”

El expresidente César Gaviria mostró su preocupación por el manejo de la política exterior del país que está haciendo el presidente, Gustavo Petro, en referencia a su posición frente a los ataques de Hamás en contra de Israel, que sorprenden al no condenarlos, y que muestran “un giro incomprensible” al convertirse en “su principal defensor”. Según el exmandatario: “Nos coloca en una situación de poner en serio peligro los intereses del país”.

Así lo advirtió el exjefe de Estado y hace un llamado a Petro, pues los efectos de esa actitud pueden conllevar a que se origine una presión enorme por parte del Congreso de Estados Unidos al gobierno del presidente Joe Biden, “para que se apliquen medidas no solo contra el presidente Petro, sino contra Colombia”.

El expresidente también calificó que el actuar de Hamás contra Israel es de una gran perversidad que no tiene nombre y si bien esto es el grupo terrorista, “hay que propiciar que todo el pueblo palestino no sufra todas las consecuencias de la reacción militar israelí y que no se identifique al pueblo palestino con Hamás”.