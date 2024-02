“Claudia López estaba pensando más en su campaña presidencial que en la Alcaldía de Bogotá”

“Es clarísimo que ella estaba pensando más en la campaña presidencial que en la Alcaldía y en cuanto a la politiquería que hubo, ahí fue muy grave. Se contrataron como ocho mil o diez mil contratistas que realmente no tenían qué hacer. Mucha gente no cabe en las oficinas, de tantos contratistas; y no para hacer más, porque prácticamente no hay obras nuevas que se hayan hecho”, agregó Peñalosa.