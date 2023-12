“Da susto”: Jerome Sanabria, la joven de 17 años que se hizo viral tras las respuestas directas de Petro por criticar su Gobierno

Para Jerome, sin duda ha sido una semana intensa, dado que no se imaginó que sus críticas en contra el Gobierno fueran a tener tanta repercusión mediática. No obstante, valoró el hecho de que lo manifestado en redes sociales, haya sido respaldado por algunos expertos en el tema.

“Debo responder a este mensaje que reproduce nuestro amigo Sergio Barbosa. Así no es. No es con la mentira. ¿Quién dijo que solo habrá un proveedor del servicio? Habrá miles de prestadores de salud, la mayoría privados en todo el país. ¿Quién dijo que el paciente no podrá elegir? La reforma establece el principio de libre elección del paciente de su médico o médica. No le mientan a la ciudadanía, respétenla”, dijo el jefe de Estado en respuesta a lo manifestado por la adolescente y que había sido compartido en la red social X por otro internauta.