El Dr. Carlos Jaramillo habla de la reforma a la salud: “Lo único que quieren es centralizar la plata para administrar la enfermedad”

C. J.: La mayor oportunidad que tiene cualquier sistema de salud en el mundo es que no existen modelos de verdad de salud. Todos dicen que se le llama la reforma a la salud, ministro de salud o Ministerio de la Salud y todo es de la “salud” , pero eso no es de la salud. Son ministerios de la enfermedad, ministro de la enfermedad, secretario de la enfermedad y todo es de la enfermedad.

Esta reforma se trata de la plata para tratar la enfermedad. El modelo preventivo es el modelo necesario más grande del mundo, pero el modelo preventivo no es vacunar. Esa es una forma de prevenir enfermedades transmisibles, pero lo que más mata a las personas son las enfermedades no transmisibles.

C. J.: Obviamente siempre puede existir el riesgo de que haya corrupción. Pero, pensemos en el mundo ideal de que no va a haber corrupción, de todas formas, lo que están es peleando los centavos para administrar la enfermedad y lo único que quieren es centralizar la plata para administrar la enfermedad. Pero esto nunca se ha tratado de decir fuerte y duro, de construir un modelo de bienestar.

C. J.: Me parece un error querer hacer un cambio y pretender que porque lo van a cambiar va a ser mejor.

No creo que tenga que ser o lo uno o lo otro, nuestros indígenas llevan haciendo medicina tradicional miles de años enseñándose de generación a generación qué es alimento, qué es medicina y qué es veneno; mientras que nosotros vamos a un supermercado y no tenemos ni idea de qué es medicamento, que es alimento y qué es veneno. Estamos tan desviados que los supermercados tienen una sesión de alimentación saludable y, entonces, ¿el resto qué es?

Este personaje, por lo que dice, me parece a mí que no tiene ni idea ni de gestionar la enfermedad y mucho menos de crear salud porque no la entiende. La salud solamente la puede crear alguien que la entienda y que la vive, la salud no es una teoría. No se puede ser un profesor de piano que no sabe tocar piano.