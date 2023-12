El doctor Carlos Jaramillo advierte cuál es el peor error que pueden cometer las personas con su alimentación

En primera instancia, el doctor Jaramillo indicó que la comida es algo vital, sin embargo, hizo algunas precisiones. “ La comida es algo vital, pero no porque sea energía. Es que la gente cree que somos como el carro y que hay que ponerle gasolina porque se le acaba la energía . La comida es información porque el combustible, efectivamente, es energía para el motor del carro, nosotros tenemos un mecanismo muy parecido, que es coger glucosa y oxígeno para producir energía, pero lo único que hay en el alimento no es glucosa”.

El peor error con la alimentación

¿El humano necesita lácteos y azúcar?

“Basar no. Una cosa es que sean necesarios y otra cosa es que puedan ser una opción. Los lácteos son una opción, no son necesarios para vivir (...). El lácteo de cada especie es necesario mientras cada especie lacta”, respondió. A su vez, precisó que la leche de vaca -una bebida popular para el ser humano- es una opción, pero “no es necesaria para la vida”.

Frente al azúcar, el doctor Jaramillo dijo que el ser humano no lo necesita. No obstante, aclaró que se podría tener un consumo moderado y responsable de azúcar, si no se padece de ninguna enfermedad. “El problema es que eso no lo sabe nadie y eso no se regula. Un yogurt para bebés tiene 5 o 6 veces más azúcar de lo que un bebé podría comer en un día (...). Excede mucho la dosis. El azúcar es un tema como el del alcohol, de dosis y frecuencias”.