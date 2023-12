Los cinco hábitos alimenticios que el reconocido médico Carlos Jaramillo recomienda eliminar del hogar

“La comida es algo vital, pero no porque sea energía. Es que la gente cree que somos como el carro y que hay que ponerle gasolina porque se le acaba la energía. La comida es información porque el combustible, efectivamente, es energía para el motor del carro, nosotros tenemos un mecanismo muy parecido, que es coger glucosa y oxígeno para producir energía, pero lo único que hay en el alimento no es glucosa”, aseguró.

El médico señaló que “nunca es tarde” para adelantar un hábito alimenticio adecuado, pero la gente tiende a decir que un niño, por ejemplo, sí puede comer cosas no saludables por ser un menor de edad. “Será un adulto enfermo. Si mi cuerpo no está hecho para esas cosas, ¿por qué me las meto?”, aseveró.