“El líder de la marcha del 21 de abril es Gustavo Petro, que, con tantas torpezas, ha hecho que el país se una en su contra”

“Cuando a mí me preguntan algunos medios de comunicación, dicen que soy el líder de la marcha, yo les digo que el líder de la marcha no soy yo, el líder de la marcha en realidad es Gustavo Petro, que con tantas torpezas ha hecho que el país se una por primera vez, pero en su contra ”, destacó el jurista.

“Eso cómo no a despertar a toda Colombia. Un tipo que en campaña juró, firmó sobre mármol, que no convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente; lo repitió muchas veces. El país le creyó y después llega, ya una vez se posesiona, con ese discurso en ‘Puerto Rellena’ en Cali, que eso no fue un discurso, fue una declaratoria de guerra; y convoca a una Constituyente (...) Por eso yo digo en estos micrófonos que Petro es una mascota del régimen de Maduro. Eso cómo no va a asustar a los colombianos”, agregó Arizabaleta en Vicky en Semana.