¿El presidente Gustavo Petro tendrá agenda privada, o no, durante el día cívico, que coincide con su cumpleaños? Esto fue lo que Presidencia reportó

“Mañana queremos decretar un día cívico en Colombia para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible y podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días y, sobre todo, para que la gente disminuya, en lo que se pueda, el consumo de agua potable en estas grandes ciudades”, precisó.

“Este 𝟏𝟗 𝐝𝐞 𝐚𝐛𝐫𝐢𝐥 es un día cívico en Colombia con estas características y hacia estos objetivos: cuidar el agua, simplemente, cuidarla, poderlo hacer por millones y lograr que en este momento , en donde ya es posible que empiecen las lluvias en Colombia, no tengamos que profundizar ningún tipo de racionamiento para los servicios que se le entregan al pueblo colombiano”, señaló.

Al intervenir en la ceremonia de aniversario 73 del Comando General de las Fuerzas Militares, en Bogotá, el mandatario indicó que no se trata de no consumir agua, sino de hacerlo en lugares donde no haya estrés hídrico, para subir el nivel de los embalses de producción de agua potable en la Sabana de Bogotá.