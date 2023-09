Federico Gutiérrez hace fuerte revelación sobre plan para matarlo: “¿Qué hacía gente del gobierno Petro en la cárcel de Itagüí?”

Ante estas delicadas declaraciones, el líder del partido político Creemos habló en exclusiva con Vicky en SEMANA y aseguró que desde hace meses lo vienen amenazando. Además, señaló que existe mucha gente que no quiere que él llegue nuevamente a dirigir la ciudad.

“Esas personas lo que buscan es amedrentar y generar miedo. Claro que hay mucha gente que no quiere que yo sea el alcalde de Medellín, y cuando ven esas encuestas, hay gente que está dispuesta a todo. No debemos caer en la desesperanza”, señaló inicialmente.