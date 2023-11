“Gaviria prefiere pedir perdón a pedir permiso”: Juan Carlos Losada dice que el expresidente no consultó con nadie la carta que envió a Petro

Losada aseguró que Gaviria no consultó con nadie de su colectividad sobre el contenido de la carta , motivo por el cual dijo ver al exmandatario desconectado de su bancada parlamentaria.

“Recordarán ustedes que el expresidente Gaviria no ha querido hacer una sola bancada conjunta en meses y meses, posiblemente en más de un año, para tomar decisiones como les corresponde a las bancadas parlamentarias (...), el expresidente Gaviria actúa permanentemente como una rueda suelta, todo lo que él plantea es absolutamente inconsulto, no lo consulta con la bancada parlamentaria, no nos pide nuestra opinión. Es bien conocido que el expresidente Gaviria prefiere pedir perdón que pedir permiso. Ese siempre ha sido su estilo”, señaló el representante a la Cámara.