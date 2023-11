“Camino del Partido Liberal debe ser la oposición al Gobierno, no la independencia”: senador Juan Pablo Gallo sobre carta a Petro

JUAN PABLO GALLO (J.G.): Ya era hora de que el Partido Liberal, por lo menos, marcara una distancia con el Gobierno. Sin embargo, me parece que la posición de irnos en independencia todavía no logra interpretar lo que hoy está pidiendo la gente.

J.G.: No. Lo hago, sencillamente, porque es mi responsabilidad, la de un liberal, la de alguien que ha militado toda su vida en ese partido, que todo el tiempo está en contacto con la gente, que está escuchando. Yo creo que aquí no hay más que hacer que irnos a la oposición, como lo hicieron otros partidos desde el comienzo del gobierno. Nosotros deberíamos ir a la oposición.

J.G.: Realmente, los resultados del país hablan por sí solos. Hoy tenemos una economía que, por primera vez, en los últimos 24 años no ha crecido; tenemos una inversión que ha decrecido 11 %; tenemos los efectos de una reforma tributaria que ya padecen los colombianos. No solamente en el sector productivo, sino en el de a pie.

J.G.: Lo veo complejo, no lo veo tan sencillo, no tendrá un trámite calmado, entiendo que mis compañeros tienen grandes reparos, hemos manifestado tres puntos que no fueron considerados, estudiados, quisimos que fueran incorporados, pero no. Nosotros creemos que el sistema necesita una reforma, pero no esta.