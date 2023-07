César Gaviria dice que vienen tiempos difíciles con Gustavo Petro: “No me gusta. Creo que nos lleva por mal camino”

El expresidente César Gaviria está convencido de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no va bien.

Aunque el expresidente y las directivas de su partido vieron con buenos ojos el arranque de la administración y quisieron darle un tiempo para observar cómo le iba al país, el exjefe de Estado le dijo a la periodista María Isabel Rueda en el diario El Tiempo que actualmente “no me interesa ni ser parte del gobierno nacional porque los tiempos ya pasaron”.

Destacó que esta administración “adquirió un perfil que, por lo menos a mí, no me interesa, ni quiero estar representado en ninguna parte de su gabinete”.

Gaviria dejó claro, después de onces meses de iniciado el gobierno de izquierda: “No, no me gusta. Creo que nos lleva por mal camino y que nos va a entregar el país en una situación muy difícil”.

César Gaviria también se refirió a la portada de la Revista Semana. - Foto: Juan Carlos Sierra/ SEMANA

Claramente, se refería al presidente Gustavo Petro con quien ha tenido acercamientos y también fuertes distanciamientos como actualmente ocurre.

“Lo que pasa es que yo le hablo duro (a Gustavo Petro), le digo las cosas con franqueza y eso lo incomoda muchísimo. Y esas críticas continuarán, porque veo que el Gobierno va tomando un rumbo que no nos va a llevar a ninguna parte. ¿Que Petro va a acabar con la pobreza de La Guajira, del Amazonas, del Chocó y de…? Pues no, no lo va a lograr. Obviamente, hay que hacer inversiones”, dijo.

Siguió argumentando su molestia: “Mucha parte de la discusión de la reforma de la salud fue que, como ellos no participaron en el proyecto original, propusieron la plata para las zonas marginadas y nosotros dijimos: claro, ustedes la ponen y listo. ¿Y quién dice que no? Todos dijimos que sí, pero ya cuando empezamos a pedir la plata y el certificado de Hacienda de que usted va a poner tantos miles de millones, ah, no, no aparecieron… Pero teníamos que aceptar que allá iban a manejar todo eso los funcionarios oficiales y después hablábamos de la plata para esos departamentos…”, añadió.

Luis Fernando Velasco y César Gaviria. - Foto: Semana, montaje Semana

Aunque Gustavo Petro ha dicho en varias oportunidades que empezó su gobierno con una coalición mayoritaria de partidos políticos, César Gaviria cree lo contrario.

“Coalición de gobierno no ha habido. Se lo he dicho varias veces y de frente al presidente: deje de hablar de coalición, usted no tiene ninguna coalición. Usted tiene es a un grupo de personas amigas suyas, que votaron por usted, los nombró ministros y resolvió volver eso una coalición, pero no lo es. Ninguno de los que está ahí representa a ningún partido ni nada. ¿Qué tal nosotros dizque representados por la ministra de Vivienda, que es la esposa del presidente de Colombia Humana? Ministra que, además, está acabando con la construcción...”, manifestó.

Gustavo Petro y César Gaviria. - Foto: Guillermo Torres/ Juan Carlos Sierra SEMANA

Gaviria cree que hay un complot desde el gobierno nacional para entorpecer la entrega de avales del Partido Liberal en las elecciones de octubre de 2023. Culpó al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, uno de sus más frenteros contradictores, de estar detrás de la estrategia en su contra.

“Eso ya se sabe por todas las declaraciones que ha dado el doctor Luis Fernando Velasco, lo pusieron en ese Ministerio del Interior para enredarme, para armar una división, para bregar a tumbarme en la convención”, concluyó Gaviria.