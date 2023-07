César Gaviria: “A Luis Fernando Velasco lo pusieron en MinInterior para enredarme, armar una división y tumbarme en la convención”

El expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, se destapó en una entrevista que le concedió a María Isabel Rueda en el diario El Tiempo.

Habló de un complot del Gobierno nacional para intentar tumbar los avales del liberalismo en las elecciones regionales, dijo que coalición del Gobierno nunca ha existido, anticipó que no formará parte del Gobierno y se refirió al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, un funcionario que, según él, llegó a la Casa de Nariño con el objetivo de atravesarse en sus decisiones de la tolda roja.

“Eso ya se sabe por todas las declaraciones que ha dado el doctor Luis Fernando Velasco, lo pusieron en ese Ministerio del Interior para enredarme, para armar una división, para bregar a tumbarme en la convención”, manifestó el expresidente.

Se refiere a una convención que el Partido Liberal debe realizar cada año, pero que lleva más de dos que no se realiza por temas electorales y la pandemia por la covid-19.



En ese escenario lo más posible es que se elija nuevo director del partido político y ahí, según Gaviria, el gobierno pretende meter mano y sacarlo del camino por sus fuertes críticas al mandato del presidente Gustavo Petro.

Como el liberalismo ha presentado sus razones por las cuales no realiza la asamblea, el tema ya lo dirime el Consejo Nacional Electoral y está en manos de la magistrada Fabiola Márquez, cercana al Pacto Histórico. Es decir, el escenario no podría resultar favorable para el partido político.

En la entrevista con María Isabel Rueda, César Gaviria dijo que “nunca he recibido una llamada de ese señor (Luis Fernando Velasco). No tengo con ese señor trato de ninguna especie”, aclaró.

Recordemos que Gaviria y Velasco tienen las relaciones rotas desde hace varios meses, cuando el segundo promovió la salida del primero de la dirección del Partido Liberal. Incluso, generó una disidencia de la colectividad que respaldó desde un inicio la campaña presidencial de Gustavo Petro.



¿Y eso de quién habla mejor, de él o de usted?, preguntó Rueda.

“Pues se supone que un ministro del Interior habla con los directores de los partidos y no son los directores de los partidos los que tienen que ir a hablar con el ministro del Interior…”, respondió el exmandatario.

Gaviria tiene claro que la estrategia del ministro Velasco no es hablar con los directores de los partidos, sino acudir al menudeo a cada congresista y pedirles un respaldo político de forma individual. “Lo que están haciendo es que tienen a la gente haciendo cola y esperando a que les den puestos en distintas instituciones”, expresó.



Precisamente, el jefe del partido dijo que la casa política no ha tenido puestos con el gobierno de Gustavo Petro. “Los puestos a los liberales se los han dado a aquel senador o senadora. Y en la Cámara ha sido peor, porque allá no le han dado a nadie… Por eso, la gente está descontenta”, dijo.

César Gaviria está molesto y no quiere nada con el gobierno. “A mí no me interesa el tema de la coalición. No me interesa ni ser parte del Gobierno porque ya los tiempos pasaron”, anticipó.

“Este gobierno adquirió un perfil que, por lo menos a mí, no me interesa, ni quiero estar representado en ninguna parte de su gabinete”, concluyó.