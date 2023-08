“Información sin verificar no debe ser usada para debilitar la posición del presidente Petro”: César Gaviria

Inicialmente, Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, había dicho que el diputado recibió millonarias sumas de dinero para inyectarlas en la campaña presidencial de su padre en la costa atlántica. Sin embargo, dichos recursos no habrían llegado hasta esas arcas y, presuntamente, habrían engrosado su patrimonio de manera ilícita.

No obstante, luego de anunciar que iba a colaborar con la Fiscalía, Nicolás Petro sorprendió con una explosiva confesión y aseguró a la campaña sí ingresaron dineros irregulares , aunque de momento no ha respaldado su afirmación con pruebas.

A propósito de lo revelado por Nicolás Petro y las reacciones que ha generado en el país, el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, salió en defensa del jefe de Estado y abogó porque se respete el debido proceso. En esa línea, apostilló que “ información sin verificar no debe ser usada para debilitar la posición del presidente Gustavo Petro.

“Esto lo tenemos que manejar conforme la información haya sido verificada por las autoridades judiciales, sea la Fiscalía, Corte Suprema o Corte Constitucional. No puede ser que cualquiera se vaya a parar en el Congreso con información tomada de periódicos y tratar de armar un caso judicial. No, aquí tenemos todos que esperar a que las autoridades se pronuncien y digan qué está comprobado y qué no”, señaló Gaviria a Noticias Caracol.