Así era la repartija de dinero entre Nicolás Petro y Day Vásquez. Todas las pruebas están en chats y audios

Nicolas Petro: Hoy le digo a Fernando que me los entregue

Day Vásquez: Eso no lo tiene es Máximo?

Day Vásquez: Pero eran 20 no?

Day Vásquez: No se le puede estar solucionando todo a todo el mundo… A nosotros nadie nos soluciona las cosas

“Para poder cuadrar el programa, estoy acomodando que eran solo dos meses lo que iba a trabajar el médico, pero realmente tendrá que ir un mes cuatro días a la semana. Estoy acomodando todo para que nos dé la cifra que uno quiere, sí me entiendes. Encontré un espació de uno o dos días para el muchachito que tu quieres apoyar, pero estoy ahora haciéndolo día por día, para cuadre el tema presupuestal, para hacer una cosa bien hecha”, le dice De la Ossa a Day Vásquez.

Day Vásquez: Pero bien, no?

Day Vásquez: Me encontré a Cristina acá

Day Vásquez: Y me dice que cualquier cosa que necesitemos le digamos

Nicolas Petro: Y no has pagado los servicios

Day Vásquez: No es mucho son como 800

Day Vásquez: De lo que me paguen se dan 40 y se paga el mes de enero

“Estoy hablando con Pedro, Day, pero estoy preocupado pero esas cifras no nos dan. Estamos trabajando con el 35 por ciento del presupuesto y las cifras no dan, yo se lo mostré todo el presupuesto a él y realmente hay que revisarlo porque yo demostré hoy todo, todo lo que hay que hacer para eso, entonces los 40 - 40 nosotros no da. El proyecto se hace pero habla con Pedro, porque le mostré todo, todo y tengo el cronograma hecho desde el comienzo hasta el final, esos precios están súper baratos”, le dice a Day un hombre identificado como Gustavo de la Ossa.