“Es de la mayor gravedad”: expresidente César Gaviria ante explosiva confesión de Nicolás Petro contra campaña presidencial de su padre

“Alguien me escribió hoy que mi hijo había dicho que yo sabía que habían entrado dineros ilegales a mi campaña. Esa afirmación tiene varias formas de analizar. No voy a intervenir en el proceso judicial, analizo lo que dijo, tiene una especie de instinto de deseo subliminal. Si eso fuese cierto, este presidente se tiene que ir hoy. No soy Uribe, Santos, Duque, ninguno de los que han pasado atrás. Vengo de otra manera de entender las cosas. No voy a criticar, vengo de otra sensibilidad. Entonces, tengo que decirles a esas personas [que] no siga[n] diciendo mentiras. Mi hijo no dijo eso y no lo dijo porque a ninguno de mis hijos o hijas les he dicho jamás que delincan; eso no ha existido”, manifestó el jefe de Estado.