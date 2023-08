Gustavo Bolívar se va contra Nicolás Petro y le advierte que debe “probar” que dineros ilícitos entraron a campaña de Gustavo Petro

Si bien en un principio Bolívar argumentó que no ha escuchado qué fue lo que dijo Nicolás Petro al ente acusador y que fue revelado en la audiencia que se celebró este jueves, señaló que deberá demostrar que el dinero efectivamente entró en la campaña del hoy presidente Gustavo Petro.

"Aclaro que los dineros en cuestión no tienen procedencia ni de la mafia, ni de la corrupción ni de ninguna actividad ilícita, eso lo corroboraré ante la justicia, como corresponde”, dijo el hijo del presidente. | Foto: SEMANA

“Si dijo eso, tiene que entrar a probarlo, sencillamente. Que a mí me conste, no, pero si lo dijo Nicolás, pues tiene que entrar a probarlo”, dijo el exsenador y ahora candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico.

Estos son los principales indicios de la entrada de dineros ilícitos a la campaña presidencial de Gustavo Petro

Este es sin duda el peor momento que atraviesa el gobierno de Gustavo Petro y no es para menos, pues cada vez son más los indicios del posible ingreso de dineros ilegales a su campaña presidencial. Estos son los principales indicios.

Audios de Armando Benedetti y el proceso 15.000

Los escandalosos audios del entonces embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, en los que hace referencia a millonarios ingresos de dineros a la campaña del presidente Gustavo Petro, por parte de personas que no eran propiamente “emprendedores”, generaron que el Consejo Nacional Electoral (CNE) citara al exembajador. Sin embargo, Armando Benedetti ha manifestado que hará uso de su derecho a guardar silencio.

“Entonces, por favor, por favor, no me vengas a decir que fue por ‘güeva’ (…) que yo estuve allá, por lo que sea (…), Amarrar gente, nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo cien reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fuera a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”.