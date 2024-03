Grave alerta: generales advierten que si Petro cancela compra de armas a Israel, aviones Kfir quedarán en tierra y soldados de Colombia, sin fusiles

El general Guillermo León, excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana, y presidente de Acore (Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia), dijo en ‘Vicky en SEMANA’ que la decisión “en la Fuerza Aérea tendría un impacto negativo”. Y explicó: “La situación de los aviones Kfir (Israel Aircraft Industries Kfir, conocido sencillamente como Kfir). Tenemos una flota que está próxima a salir por el cumplimiento de su periodo de ciclo de vida útil. Con esta decisión lo que se estaría es acelerando la salida de este equipo. En primer lugar, la Fuerza Aérea ya anunció que tres aviones salieron del servicio porque llegaron a su techo máximo. Los demás aviones quedarían en una condición de no tener cómo mantenerse en vuelo porque no va a haber flujo de repuestos. El contrato de mantenimiento no continuaría si le llega a romper y, por supuesto, la flota quedaría en tierra. Y aún no tenemos decisión sobre el equipo de reemplazo y una flota nueva no sería nueva”.