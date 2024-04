Gobierno Petro “ahora si aplaude a la Fiscalía”; uribismo puro está al ataque y sale en defensa de Uribe

“Me parece que hay un contraste muy fuerte. Mientras uno ve a los genocidas de las Farc aquí sentados en el congreso y a los guerrilleros del M-19 ser presidentes, el expresidente Uribe es el que está bajo juicio. Me empieza a generar preocupación esto. Se está viendo un ambiente de persecución, todo ambientado por el Gobierno Petro”, indicó inicialmente.

Luego, agregó: “Cuando Iván Mordisco habla de Petro, eso sí son mentiras. Yo empiezo a ver que, obvio, hubo un cambio cuando se escogió a una fiscal tan cercana al ministro Velásquez, quien era su segunda en Guatemala. Entonces, quieren arrinconar al presidente Uribe y perseguir a la oposición. Aquí lo que se está midiendo es si el investigador, fiscal o juez es uribista o antiuribista, y ese es el fallo que usted tiene. No es un fallo en justicia”.

“A Iván Cepada y a la senadora Pizarro no les faltó sino darse un ‘piquito’ de felicidad por el anuncio. Hace 20 días eran enemigos completamente de la Fiscalía y, a partir de ayer, empezaron a aplaudir los fallos de la actual fiscal”, sentenció el congresista del Centro Democrático.

Con respecto al tema de que si el mandatario es su jefe, Camargo fue enfática y aprovechó el diálogo con este medio para puntualizar que la Fiscalía General de la Nación es un ente completamente autónomo. Asimismo, recalcó que ella no es fiscal de bolsillo de nadie.

“No, y está claro. Tenemos una Fiscalía, y lo he repetido insistentemente, muy especial. La Fiscalía colombiana pertenece a la Rama Judicial, no es una Fiscalía del Ejecutivo. Entonces, mi jefe no es el presidente. Soy la cabeza de la Fiscalía y entiendo que mi jefe es la ciudadanía. Soy la fiscal de los colombianos”, concluyó.