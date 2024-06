“Hasta el papá de Francia Márquez es víctima y mientras tanto sale Petro a enaltecer de forma cínica el sombrero de Pizarro”

A su vez, comentó que no se trata de un hecho fortuito; por el contrario, dijo que está preestablecido desde la recordada orden para que le trajeran la espada de Bolívar el día de su posesión presidencial , “hasta ondear la bandera del M-19, incluso, en el hostigamiento que le hicieron a la Corte Suprema de Justicia”.

A su turno, el senador Juan Pablo Gallo manifestó que aún no logra entender qué está buscando el presidente Gustavo Petro, quien —se supone— representa la unidad de la nación, pero que con sus acciones solo ha logrado dividir y polarizar más al país.

“Petro va a ser la pesadilla de los colombianos”

Cabal reiteró que el presidente Petro lo ha hecho todo “de manera premeditada”, de manera que no es casual. ”A él le da risa, porque a él no le importa que la mayoría lo rechace”.

“La exaltación de la barbarie es el sumo de que un mandatario no solo no es una persona normal, sino que su intención es hacerles daño a sus conciudadanos. Petro va a ser la pesadilla de los colombianos porque es un hombre terriblemente perverso que no tiene remordimiento y se cree todopoderoso”, expresó Cabal en el espacio de Vicky en Semana.