La lista de congresistas a los que, ganando $43 millones mensuales, les pagan la gasolina de sus camionetas

Entonces, el equipo de trabajo del senador hizo un derecho de petición a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Como no tuvieron respuesta, pasaron a efectuar una tutela y fue cuando supieron sobre los congresistas que han recibido el aporte a la gasolina; no solo de este periodo de legislatura, sino de hace años.

Los congresistas con el beneficio de la gasolina

“ Excluyeron a Piedad Córdoba, a los senadores de las Farc, a los representantes de la Cámara de las Farc (Comunes), o sea que ahí excluyeron a más de 15 congresistas. Entonces, actualmente, no están recibiendo solo los 16 que me aparecen en el 2023, sino otros 15; son más de 30 congresistas que en estos momentos se están beneficiando con ese pago del combustible de la gasolina ”, reveló Jota Pe Hernández.

“Tuve contacto con Mafe Carrascal para preguntarle por qué aparece en esta lista y me dio tal cual la misma respuesta que me dio Duvalier Sánchez, Cathy Juvinao, Jennifer Pedraza, Ariel Ávila y es: ‘nosotros veníamos de un activismo, con un tema de derechos humanos, de periodismo, y teníamos un esquema de protección especial, entendiendo que nos daban ese vehículo, pero no teníamos el dinero para pagar ese combustible porque, pues, no recibíamos el salario como congresistas’”, recalcó el senador de la Alianza Verde, que tan pronto estas personas ingresaron al Congreso pidieron no tener más el beneficio.