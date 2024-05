“La vergüenza no la escondo”: congresista del Pacto Histórico hace un sentido mea culpa de la gestión del gobierno Petro

Aunque hace parte del Pacto Histórico, el senador Paulino Riascos no se ha reservado sus opiniones frente a los detalles que no comparte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Lejos de marchar a ciegas, el congresista ha sido crítico cuando considera que debe serlo, aunque -en general- dijo apoyar el proyecto político del jefe de Estado.

En el espacio de Vicky en Semana, el senador Riascos compartió la opinión que le merece la gestión del gobierno Petro. De hecho, no ocultó la “vergüenza” que siente frente a su pueblo del Pacífico.

“Soy de los que digo que no hemos tenido un día en paz (...). Yo tengo por principio, aparte de lo que he vivido con el Pacto, a mí me duele porque yo le aposté a este proyecto y yo quiero que salgamos adelante, yo quiero que le cumplamos al país”, expresó.

Luego, Riascos fue más allá y dijo que siente dolor e impotencia al ver ciertas cosas en el gobierno. “He llorado muchas veces en silencio, se me ha atacado demasiado”.

Al ser cuestionado sobre si siente que le ha fallado a su pueblo, el congresista del Pacto Histórico respondió: “eso no lo puedo ocultar. Yo llego, yo soy estudiante de derecho, voy a la universidad los fines de semana -cuando puedo- (...), llego y me escondo porque no tengo nada que ofrecerle políticamente a nuestra gente”.

“La vergüenza no la escondo, yo no voy al Pacífico porque no he tenido la posibilidad de ayudar a que se comience a ejecutar la política pública en mi región, cosas mal hechas tampoco quiero. Espero se corrija la forma”, confesó Riascos en el espacio de Vicky en Semana.