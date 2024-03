“María José Pizarro insulta, pero después sale a victimizarse”: Jota Pe Hernández tras el “perro rabioso” de la congresista

“Cuando le pido que no mienta -al ministro Velásquez, la senadora María José Pizarro decide tratarme como animal, llamándome perro rabioso y lo que yo hago es prender mi celular y grabar esos insultos para que los colombianos observen que no es verdad lo que ella muchas veces ha salido a decir, que es una persona que respeta y que siempre ha mantenido un nivel de debate con respeto y que es ella la que siempre ha sido atacada. Y es demostrar que esta senadora, en silencio muchas veces, o en público como el día de ayer, insulta a sus compañeros pero después inmediatamente sale a victimizarse y a pedir respeto ”, dijo el senador de Alianza Verde.

Y agregó en el video publicado en la citada red social: “el hecho de que usted sea defensora de guerrilleros no me evita a mí defender a la fuerza pública y a los militares que están matando. Tratándome de perro rabioso, qué bueno que Colombia se dé cuenta la que pide respeto, la que dice que no la respetan ”.

“Me reafirmo: JP reaccionó como un “perro rabioso”. Si esto no es violencia política ¿qué es? Me violenta y no es la primera vez. No se atreve con los hombres porque lo que no soporta es que una mujer lo confronte. Es un misógino de la derecha ultra radical colombiana”, fue el mensaje completo de Pizarro, este martes, 12 de marzo.