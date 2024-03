“Está herido en su ego”: critican al presidente Gustavo Petro por “desconocer” las marchas contra su gobierno

Alerta democrática en Colombia: “Gustavo Petro no quiere las elecciones en Colombia de 2026″

Jaime Arizabaleta, abogado y activista político, señaló que “le da risa” lo que viene pasando con el jefe de Estado. Aún así, también reconoció que le preocupa: “ Creo que algo no está bien dentro de su salud mental ”, dijo.

De paso, el activista lanzó pullas y aseguró que “un demócrata no saldría a desconocer las marchas” –como lo hizo Petro–. Por el contrario, comentó que un demócrata real “saldría a decir que se garantizó la seguridad y la libertad de expresión, y se ocuparía de escuchar a ese sector grande de Colombia, que hoy es mayoritario, y mirar cómo corregir”.

“ Pero este señor (Petro) sale a intentar poner nuestra marcha como si fuera una cosita menor . Eso me da es como risa”, apostilló Jaime Arizabaleta en el espacio de Vicky en Semana.

“Colombia está viendo la luz al final del túnel de Petro”

En su lectura, el senador Jota Pe Hernández interpretó que el hecho de que el petrismo tilde la marcha como un “fracaso” no afecta el objetivo de la movilización: “ Que el mismo pueblo colombiano se dé cuenta que aquí la indignación es nacional ”.

Presidente Petro dijo que en la marcha contra su gobierno no hubo “manifestantes asesinados ni mujeres violadas, como hace tres años”

“Las imágenes son muy poderosas y demostraron que la ciudadanía sí salió, que esa agenda de la oposición ciudadana está andando (...). El gobierno, que prefiere mirar para otro lado, para Palestina, no puede pretender que la ciudadanía no salga y no se exprese, porque son realidades puras y duras que están pasando en el día a día de la gente”, redondeó.