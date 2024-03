Alerta democrática en Colombia: “Gustavo Petro no quiere las elecciones en Colombia de 2026″

En Vicky en Semana , el senador Jota Pe Hernández; Jaime Arizabaleta, abogado y activista político; Enrique Gómez, director del movimiento Salvación Nacional y Josías Fiesco, también activista político, se refirieron a las marchas de este miércoles y el reciente pronunciamiento del presidente Petro, quien dijo que las movilizaciones se realizaron por un grupo de personas que no quieren un cambio para el país.

“La escucha y el diálogo es una característica de los demócratas. Gustavo Petro ha sido un enemigo de la democracia, sistemático toda su vida adulta (...) Yo creo que el presidente trata de minimizar esto y marginar a los marchantes, porque el mensaje también se oyó alto y claro en el Congreso, en donde ayer de manera completamente desatinada, el ministro Velasco, que ya no sabe qué más ofrecer, ni qué más mermelada llevar al Congreso, trató de aperturar la plenaria alrededor del proyecto de reforma a las pensiones y obviamente fracasó”, dijo Gómez.

El director del movimiento Salvación Nacional también fue enfático en decir que Gustavo Petro, supuestamente, no quiere que haya elecciones presidenciales en 2026.

“Lo de Petro es estigmatizar. Lo de Petro sigue siendo el deseo de buscar una justificación, que no la hay, para una ruptura institucional, con la cual me da mucho temor que sí se pueda dar una ruptura democrática en 2026. Petro no quiere las elecciones en 2026 o las quiere hechas por una firma, compañía o entidad estatal de bolsillo”, agregó Gómez.