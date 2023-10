“Me duelen muchísimo estas comparaciones”: Israel condena que Petro equipare el campo de concentración de Auschwitz con Gaza

“Gracias a Dios, estoy acá, hablando con ustedes, porque mis abuelos huyeron de Alemania poco antes de que Adolf Hitler llegara al poder. Mis abuelos de ambos lados perdieron casi toda su familia, un tercio de nuestro pueblo fue eliminado, destruido en la época del holocausto. Entonces, estas comparaciones me parecen terribles , y también históricamente si comparamos qué ha sucedido allá (...). Me duele mucho, de la manera más profunda”, expresó el embajador Dagan.

“Colombia entiende el precio del terrorismo”

La postura del presidente Gustavo Petro resulta clara para sus críticos. Al no condenar el ataque terrorista de Hamás se podría entender que ha tomado un bando en el conflicto. No obstante, el mandatario ya había abogado por el diálogo en lugar de la guerra, así como por el cese de “la ocupación de Israel sobre Palestina”.

Frente al trasfondo de los mensajes que ha expuesto el mandatario colombiano, el embajador Dagan no fue más allá, señalando que no es analista. Aun así, no ocultó su afectación por las comparaciones que ha hecho Gustavo Petro a través de sus canales digitales.

“Personalmente, me duelen muchísimo estas comparaciones que no tienen nada que ver con la realidad, y me preocupa mucho que no recibimos la simpatía y la empatía que, creo, un país que sufrió este ataque terrorista tiene que recibir”, enfatizó el diplomático.