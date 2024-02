Peñalosa le canta la tabla en vivo a Claudia López y le saca los trapos sucios sobre delicado escándalo

Igualmente, el exmandatario local recordó uno de los escándalos más delicados que se presentó bajo la administración de la exsenadora de la Alianza Verde, y puntualizó que esta no puso ni una cámara de seguridad en la ciudad durante su administración.

El político colombiano aseguró en este medio que López presentó una serie de informes llenos de mentiras para mostrar que su gestión había sido buena. No obstante, un derecho de petición expuso la cantidad de irregularidades que tenían estos.

“Nosotros dejamos 6.000 cámaras, mientras que la alcaldía de Claudia no puso ninguna. Eso no lo digo yo. Como ella dijo que había puesto miles de cámaras en sus informes, llenos de mentiras, la representante Carolina Arbeláez hizo un derecho de petición, y este señaló que su mandato no puso ninguna”, apuntó.