“Petro lanzará cortinas de humo y dirá que lo van a asesinar”: exigen una explicación al presidente tras señalamientos de Iván Mordisco

“Presidente Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos . Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz, hoy impulsa la guerra y el capitalismo”, dijo Mordisco.

“Las promesas llegaron desde el Pacto de La Picota, es el punto donde ellos logran acuerdos con extraditables (...). El narco puro, el narco guerrillero, el narco de origen paramilitar, el que fue para y se volvió guerrillero, el guerrillero que se volvió para. Eso no importa. El negocio del narcotráfico es lo que los une, los que los hace llegar a acuerdos y lo que los hace, después, asesinarse”, comentó la congresista del Centro Democrático.

En ese sentido, indicó que la traición a la que se refiere Mordisco corresponde a que el presidente Petro “les prometió no extraditarlos, les prometió ‘paz total’” . “Pero resulta que el negocio de la coca no está en venta, está activo. Por eso hoy hay disidencias de las Farc”, anotó.

La senadora Cabal también mencionó que aún no entiende cómo Gustavo Petro “pensó que podía ser posible tener una paz con todos estos grupos al mismo tiempo amarrando a la fuerza pública”.

En resumidas cuentas, la congresista retomó el denominado Pacto de La Picota y aseveró que existe un acuerdo: “estoy segura que lo que le interesa a los narcos es no extradición, lavar el dinero y que no lo persigan. Esa es la promesa de la paz total y es lo que no han podido organizar”.